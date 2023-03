Highlights e gol Cesena-Entella 4-0 | Serie C 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Un superbatte l’4-0 in casa nel match valido per la 32ª giornata di. Partita dominata dai ragazzi di Toscano che vanno in vantaggio al 16? con Shpendi e raddoppiano al 32? con Silvestri. Brambilla chiude i conti al 50? e Shpendi trova la doppietta personale al 90?. Vittoria importante in chiave campionato con ilche sale a 63 punti, a -2 dall’e a -6 dalla Reggiana in testa. SportFace.