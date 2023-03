Heather Parisi sulla figlia che sta con Ultimo | lo sfogo di Jacqueline Luna di Giacomo | «Lei non sa nulla di me | non la vedo da 10 anni»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Trae suadii rapporti non sarebbero così sereni come raccontati dalla showgirl durante l’ultima puntata di Belve lo scorso 14 marzo su Rai2. In quell’occasione Francesca Fagnani aveva chiesto alla sua ospite se fosse contenta di essere la suocera del cantante, con cui suaha una relazione.aveva provato a tagliare corto cercando di evitare ulteriori speculazioni di gossip: «Suocera di chi? Non lo so di cosa parli. Abbiamo fatto un patto in famiglia, nessuno parla delle situazioni private – ha spiegato la showgirl – Io non parlo della mia storia, figuriamoci se mi metto a parlare delle cose private di mia. Il gossip è come la puntura di una ...