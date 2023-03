Heather Parisi smentita dalla figlia: «Non vedo mia madre da 10 anni. Non sa nulla della mia vita» (Di mercoledì 15 marzo 2023) Heather Parisi - Belve Altra grana per Heather Parisi dopo la sua partecipazione a Belve. Quella più rognosa è l’essere raggiunta negli studi della trasmissione di Rai 2 da un ufficiale giudiziario (leggi qui), ma anche una delle sue figlie ha qualcosa da recriminare alla madre, smentendola in merito a delle dichiarazioni rilasciate a Francesca Fagnani. “Rispetterò per sempre mia madre, nonostante la sua assenza nella mia vita. Ieri sera mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere. Non vedo mia madre da 10 anni. Dunque mi dissocio da qualunque cosa sia stata detta. Lei non sa nulla ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 15 marzo 2023)- Belve Altra grana perdopo la sua partecipazione a Belve. Quella più rognosa è l’essere raggiunta negli studitrasmissione di Rai 2 da un ufficiale giudiziario (leggi qui), ma anche una delle sue figlie ha qualcosa da recriminare alla, smentendola in merito a delle dichiarazioni rilasciate a Francesca Fagnani. “Rispetterò per sempre mia, nonostante la sua assenza nella mia. Ieri sera mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere. Nonmiada 10. Dunque mi dissocio da qualunque cosa sia stata detta. Lei non sa...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusCandela : Se la vostra giornata è partita con il piede sbagliato, pensate a Heather Parisi. Venuta in Italia con un jeans per… - tinamartinareal : RT @GiusCandela: Se la vostra giornata è partita con il piede sbagliato, pensate a Heather Parisi. Venuta in Italia con un jeans per due os… - Luca_zone : RT @GiusCandela: Se la vostra giornata è partita con il piede sbagliato, pensate a Heather Parisi. Venuta in Italia con un jeans per due os… - Muhamma37615251 : Jacqueline Luna di Giacomo contro la madre Heather Parisi dopo l'intervista a Belve: ''E' tutto falso, non la vedo… - iddaturidda56 : RT @ChiaraS89188386: @PrestaLucio @heather_parisi Hai bisogno di rendere pubblico un fatto privato per essere arrogante, aggressivo e degra… -