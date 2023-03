Heather Parisi racconta balle, la figlia la smaschera: “Non la vedo da 10 anni” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Persino la figlia 23enne si scaglia contro la madre, Heather Parisi, che esce davvero male dall’intervista a “Belve”. Non bastasse la figuraccia del pignoramento, avvenuto in studio al termine del programma della Fagnani, anche il contenuto del colloquio è stato un disastro. “Mi sono sentita mancata di rispetto – si sfoga la figlia Jacqueline su Instagram- e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà; che personalmente avrei preferito non condividere. Non vedo mia madre da 10 anni“. Doppia figuraccia di Heather Parisi: la figlia è furibonda Jacqueline Luna Di Giacomo è la secondogenita di Heather Parisi, nata dalla relazione della showgirl con l’ortopedico Giovanni Di Giacomo. ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 15 marzo 2023) Persino la23enne si scaglia contro la madre,, che esce davvero male dall’intervista a “Belve”. Non bastasse la figuraccia del pignoramento, avvenuto in studio al termine del programma della Fagnani, anche il contenuto del colloquio è stato un disastro. “Mi sono sentita mancata di rispetto – si sfoga laJacqueline su Instagram- e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà; che personalmente avrei preferito non condividere. Nonmia madre da 10“. Doppia figuraccia di: laè furibonda Jacqueline Luna Di Giacomo è la secondogenita di, nata dalla relazione della showgirl con l’ortopedico GiovDi Giacomo. ...

