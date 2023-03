Heather Parisi prima dello scandalo a Belve confessa: "Non devo nulla a Pippo Baudo", schiaffone clamoroso (Di mercoledì 15 marzo 2023) Che cosa ha raccontato la showgirl Heater Parisi prima dello scandalo a Belve? Ecco il racconto che non ti aspetti Le interviste di Francesca Fagnani sono diventate sempre più seguite ed amate dagli italiani tanto che hanno deciso di spostare la trasmissione in prima serata. Come sempre tutte le interviste iniziano con la domanda di rito: "Che belva si sente?", "Non lo so, forse un cavallo, un puledro purosangue", afferma Heather Parisi prima di iniziare la sua intervista. È ormai noto a tutti cos'è successo dopo la sua chiacchierata con la conduttrice. Prelevata da un Ufficiale Giudiziario, Heater che vive ad Hong Kong non aveva mai saldato in tutto questo tempo il suo debito con Lucio Presta dopo aver perso una causa giudiziaria. A ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 15 marzo 2023) Che cosa ha raccontato la showgirl Heater? Ecco il racconto che non ti aspetti Le interviste di Francesca Fagnani sono diventate sempre più seguite ed amate dagli italiani tanto che hanno deciso di spostare la trasmissione inserata. Come sempre tutte le interviste iniziano con la domanda di rito: "Che belva si sente?", "Non lo so, forse un cavallo, un puledro purosangue", affermadi iniziare la sua intervista. È ormai noto a tutti cos'è successo dopo la sua chiacchierata con la conduttrice. Prelevata da un Ufficiale Giudiziario, Heater che vive ad Hong Kong non aveva mai saldato in tutto questo tempo il suo debito con Lucio Presta dopo aver perso una causa giudiziaria. A ...

