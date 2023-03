Heather Parisi, la stoccata a Ultimo (fidanzato della figlia): 'Se sono contenta di essere sua suocera? Non so chi sia' (Di mercoledì 15 marzo 2023) Heather Parisi intervistata a Belve , parla anche della relazione di sua figlia Jacqueline Luna Di Giacomo con il cantante Ultimo , suo fidanzato da almeno due anni. O meglio, non ne parla. La ... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 marzo 2023)intervistata a Belve , parla ancherelazione di suaJacqueline Luna Di Giacomo con il cantante, suoda almeno due anni. O meglio, non ne parla. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juniferooniston : RT @isainsolia: In un’intervista a #Belve ne puoi uscire solo in due modi: benissimo come Concita De Gregorio o malissimo come Heather Pari… - Ecate31 : RT @Linus2k: A #Belve ognuno emerge per quello che è… @francescafagnan con tatto e dolce ironia riesce a tirare fuori l’essenza di chi inte… - mesorottaercazz : RT @Cinguetterai: I finanzieri fan di Heather Parisi. Come ballano loro su “Cicale” nessuno #VivaRai2 - angydavide : @soniaboh7 @piero_gozzi_ @PrestaLucio @heather_parisi Sono d’accordo con te!!! - blackma416 : heather parisi colleziona figuracce da anni. -