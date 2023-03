Heather Parisi: “La mamma di Ultimo mia suocera? Non so di che si parla”. Ma la figlia non ci sta: “Non vedo mia madre da dieci anni, mi dissocio da quanto detto a Belve” (Di mercoledì 15 marzo 2023) “Siamo una grande famiglia, io ho due figlie grandi, mio marito Umberto Maria (Anzolin, ndr) ha due figlie grandi e abbiamo i nostri due gemelli. Andiamo d’accordo anche se ormai loro sono donne. Hanno un rapporto con me, dicono che non ci parliamo? Non è vero, vogliono sapere più di me?“, queste le parole pronunciate da Heather Parisi a “Belve“. Nel corso dell’intervista con Francesca Fagnani ha smentito con forza le voci sui rapporti conflittuali e inesistenti con le figlie nate da una precedente relazione. Nessun dissapore con Jacqueline Luna Di Giacomo, fidanzata con il cantante Ultimo, ha assicurato la showgirl americana. Quando la padrona di casa le ha chiesto se fosse contenta di essere la suocera dell’artista romano ha così replicato: “suocera di chi? Non lo so di cosa parli. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) “Siamo una grande famiglia, io ho due figlie grandi, mio marito Umberto Maria (Anzolin, ndr) ha due figlie grandi e abbiamo i nostri due gemelli. Andiamo d’accordo anche se ormai loro sono donne. Hanno un rapporto con me, dicono che non ci parliamo? Non è vero, vogliono sapere più di me?“, queste le parole pronunciate daa ““. Nel corso dell’intervista con Francesca Fagnani ha smentito con forza le voci sui rapporti conflittuali e inesistenti con le figlie nate da una precedente relazione. Nessun dissapore con Jacqueline Luna Di Giacomo, fidanzata con il cantante, ha assicurato la showgirl americana. Quando la padrona di casa le ha chiesto se fosse contenta di essere ladell’artista romano ha così replicato: “di chi? Non lo so di cosa parli. ...

