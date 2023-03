Heather Parisi, la figlia Jacqueline smentisce la ballerina sui social: la verità tristissima sul loro rapporto (Di mercoledì 15 marzo 2023) Nella ormai famosa intervista che Heather Parisi ha rilasciato a Belve -al termine della quale ha dovuto incorrere in un pignoramento mortificante- la ballerina ha fatto alcune dichiarazioni sulla sua prima figlia che hanno scatenato un polverone. Heather Parisi, pignoramento durante l’intervista a Belve: la scena mortificante A quanto pare Heather Parisi non ha idea di chi sia Ultimo, e non ha idea del fatto che sia il fidanzato di sua figlia Jacqueline. “Suocera di chi?” Ha infatti esclamato, per poi aggiungere: “Non so di cosa parli. Abbiamo fatto un patto in famiglia, nessuno parla delle situazioni private. Io non parlo della mia storia, figuriamoci se mi metto a parlare delle cose private di mia ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 15 marzo 2023) Nella ormai famosa intervista cheha rilasciato a Belve -al termine della quale ha dovuto incorrere in un pignoramento mortificante- laha fatto alcune dichiarazioni sulla sua primache hanno scatenato un polverone., pignoramento durante l’intervista a Belve: la scena mortificante A quanto parenon ha idea di chi sia Ultimo, e non ha idea del fatto che sia il fidanzato di sua. “Suocera di chi?” Ha infatti esclamato, per poi aggiungere: “Non so di cosa parli. Abbiamo fatto un patto in famiglia, nessuno parla delle situazioni private. Io non parlo della mia storia, figuriamoci se mi metto a parlare delle cose private di mia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : La Guardia di Finanza che balla Cicale di Heather Parisi. Vabbè qui c’è del genio #VivaRai2 - GiusCandela : Se la vostra giornata è partita con il piede sbagliato, pensate a Heather Parisi. Venuta in Italia con un jeans per… - MontegrandeS : Jacqueline Luna Di Giacomo, replica alla madre Heather Parisi: “Mi sono sentita mancata di rispetto, non la vedo… - Weleciaramitar1 : RT @avvclarinsolia: Heather Parisi trovandosi davanti gli ufficiali giudiziari #belve - Weleciaramitar1 : RT @isainsolia: in anteprima l’intervista di Heather Parisi a Belve -