Heather Parisi in Tribunale per colpa di Lorella Cuccarini: il suo racconto (Di mercoledì 15 marzo 2023) Heather Parisi è stata ospite di Francesca Fagnani per Belve. Qui la famosa artista si è ritrovata a dover parlare di Lorella Cuccarini. Sono ormai anni e anni che si parla di rivalità tra le due colleghe. Eppure la Parisi ha spiegato che tra lei e la Cuccarini non c’è mai stata rivalità in quanto sono molto diverse. La showgirl ha parlato a lungo dell’argomento svelando dei retroscena che vi raccontiamo qui di seguito. Heather Parisi parla di Lorella Cuccarini a Belve Fra me e Lorella Cuccarini non c’è mai stata rivalità siamo troppo diverse, io non ho mai visto nessuno come rivale. Ho sempre deciso io dove andare a lavorare e quando. Io e lei siamo troppo diverse, due mondi ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 15 marzo 2023)è stata ospite di Francesca Fagnani per Belve. Qui la famosa artista si è ritrovata a dover parlare di. Sono ormai anni e anni che si parla di rivalità tra le due colleghe. Eppure laha spiegato che tra lei e lanon c’è mai stata rivalità in quanto sono molto diverse. La showgirl ha parlato a lungo dell’argomento svelando dei retroscena che vi raccontiamo qui di seguito.parla dia Belve Fra me enon c’è mai stata rivalità siamo troppo diverse, io non ho mai visto nessuno come rivale. Ho sempre deciso io dove andare a lavorare e quando. Io e lei siamo troppo diverse, due mondi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michelotta : Non ho capito bene se Heather Parisi è un bastian contrario o una persona estremamente libera... #belve Mah - dreamhope13 : La cosa più assurda su Heather Parisi non è che non conosca Ultimo ma che se ne freghi della figlia. - Valsxxxx : RT @sereautunnali: inutile che scrivete 'distrutto' per last, non ci arrivate che qui il vero problema di quello che ha detto heather paris… - infoitcultura : Heather Parisi risponde a Lucio Presta, il post su Instagram - capo1096 : @davidguarnieri1 @rossigniolo @CarlisiRoby @heather_parisi la #cuccarini rimane una nullità, a prescindere dal fatt… -