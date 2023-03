Heather Parisi e quel fuori onda su Lorella Cuccarini a Belve (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ospite di Francesca Fagnani a Belve, Heather Parisi in un fuori onda si è lasciata sfuggire delle dichiarazioni su Lorella Cuccarini L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ospite di Francesca Fagnani ain unsi è lasciata sfuggire delle dichiarazioni suL'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttopuntotv : Heather Parisi in Tribunale per colpa di Lorella Cuccarini: il suo racconto #HeatherParisi #LorellaCuccarini #Belve… - michelotta : Non ho capito bene se Heather Parisi è un bastian contrario o una persona estremamente libera... #belve Mah - dreamhope13 : La cosa più assurda su Heather Parisi non è che non conosca Ultimo ma che se ne freghi della figlia. - Valsxxxx : RT @sereautunnali: inutile che scrivete 'distrutto' per last, non ci arrivate che qui il vero problema di quello che ha detto heather paris… - infoitcultura : Heather Parisi risponde a Lucio Presta, il post su Instagram -