Heather Parisi e la bordata della figlia fidanzata con Ultimo | ' Non la vedo da 10 anni' - Magazine

(Di mercoledì 15 marzo 2023) La secondogenita Jacqueline non ha gradito quanto detto dalla showgirl a 'Belve'. 'Non sa nullamia vita e vorrei che un giorno si parlasse di me per quello che avrò creato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : La Guardia di Finanza che balla Cicale di Heather Parisi. Vabbè qui c’è del genio #VivaRai2 - GiusCandela : Se la vostra giornata è partita con il piede sbagliato, pensate a Heather Parisi. Venuta in Italia con un jeans per… - MontegrandeS : Jacqueline Luna Di Giacomo, replica alla madre Heather Parisi: “Mi sono sentita mancata di rispetto, non la vedo… - MatteoPoddi : RT @vicencenzo: l'ufficiale giudiziario che irrompe negli studi di #belve durante l'intervista di heather parisi - CommentatoreDi : RT @IlContiAndrea: La Guardia di Finanza che balla Cicale di Heather Parisi. Vabbè qui c’è del genio #VivaRai2 -

La secondogenita Jacqueline non ha gradito quanto detto dalla showgirl a 'Belve'. 'Non sa nulla della mia vita e vorrei che un giorno si parlasse di me per quello che avrò creato ...La gaffe disu Ultimo a Belvea Belve su Ultimo e la figlia, Jacqueline risponde durissima: 'Mamma assente, mi ha mancato di rispetto' Francesco Facchinetti: 'Mia moglie Wilma è più ricca di me, ma non tira fuori ...

Sono molti i passaggi dell'intervista di Heather Parisi a Belve che stanno attirando la curiosità del pubblico. Tra questi c'è la gaffe commessa dalla ballerina su… Leggi ...Una frecciata bella e buona ad Heather Parisi, quella organizzata dallo showman siciliano, che ha chiamato a Viva Rai Due due ballerini travestiti da finanzieri. Il riferimento è, ovviamente, alle ...