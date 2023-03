Heather Parisi a Belve su Ultimo e la figlia, Jacqueline risponde durissima: 'Non vedo mia mamma da 10 anni, mi ha mancato di rispetto' (Di mercoledì 15 marzo 2023) Jacqueline Luna Di Giacomo , la figlia di Heather Parisi ha voluto dire la sua dopo l'intervista della mamma a Belve . La showgirl nell'intervista fatta da Francesca Fagnani ha spiegato di avere un ... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 marzo 2023)Luna Di Giacomo , ladiha voluto dire la sua dopo l'intervista della. La showgirl nell'intervista fatta da Francesca Fagnani ha spiegato di avere un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : I problemi di bulimia, la scoperta di Baudo, il talento, la rivalità con Lorella Cuccarini. Tanti i temi trattati d… - turnand92 : RT @IlContiAndrea: La Guardia di Finanza che balla Cicale di Heather Parisi. Vabbè qui c’è del genio #VivaRai2 - Jacoposvoice : RT @sereautunnali: inutile che scrivete 'distrutto' per last, non ci arrivate che qui il vero problema di quello che ha detto heather paris… - annatomasi1 : RT @IlContiAndrea: La Guardia di Finanza che balla Cicale di Heather Parisi. Vabbè qui c’è del genio #VivaRai2 - queendeigossip : RT @isainsolia: In un’intervista a #Belve ne puoi uscire solo in due modi: benissimo come Concita De Gregorio o malissimo come Heather Pari… -