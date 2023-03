Heather Parisi a Belve su Ultimo e la figlia, Jacqueline risponde durissima: «Mamma assente, mi ha mancato di rispetto» (Di mercoledì 15 marzo 2023) Jacqueline Luna Di Giacomo, la figlia di Heather Parisi ha voluto dire la sua dopo l'intervista della Mamma a Belve. La showgirl nell'intervista fatta da Francesca Fagnani ha spiegato di... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 marzo 2023)Luna Di Giacomo, ladiha voluto dire la sua dopo l'intervista della. La showgirl nell'intervista fatta da Francesca Fagnani ha spiegato di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : I problemi di bulimia, la scoperta di Baudo, il talento, la rivalità con Lorella Cuccarini. Tanti i temi trattati d… - emmagius : RT @unpooverthetop: a me purtroppo heather parisi non piace la trovo molto finta vi devo dire la verità #Belve - emmagius : RT @comicsiringo: Heather Parisi risponde con i questa stessa energia #belve - emmagius : RT @mesorottaercazz: Leggo 'distrutto' nei confronti di Niccolò semplicemente perché Heather Parisi non sa chi sia. Mi soffermerei su un'al… - lalunatica21 : RT @EsseGi567: L'eleganza e la grandezza di una figlia di soli 23 anni di fronte alla piccolezza di una donna e 'madre' come Heather Parisi… -