(Di mercoledì 15 marzo 2023) La perfezione non esiste, ma quando si parla dici si avvicina molto, tra gol e record si prende anche un bel 9 in pagella La perfezione non esiste, ma quando si parla dici si avvicina molto, tra gol e record si prende anche un bel 9 in pagella. Tuttosport, che nel 20220 lo aveva elettoBoy, gli ha rifilato unaltissimo, l’unico dubbio è questo: se non fosse uscito? «Un rapporto con la porta che è quasi da case study :ilc’èlui. Ne segna 5 tutti dentro l’area, come gli 8 tiri tutto verso la porta, e la sensazione è che se non fosse uscito avrebbe incrementato il suo già irreale score». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #Haaland voto 9, ma esiste la perfezione? ?? - matteozini_19 : Non l’avevo mai visto il voto 10 su Sofa Score…illegale #Haaland #ManchesterCity #UCL -

Sorloth 5 Chi l'ha visto Il partner dinella nazionale norvegese si trasforma in un ...6,5 Roma, i prossimi impegni della squadra di Mourinho . La Roma tornerà in campo domenica 12 marzo ...Un casinista " senzaAmministra il vantaggio. Prende un giallo che non ci stava proprio - 6 ... Victor Victoria fa storia e corsa a sé: in Europa sologli tiene testa. E ho detto tutto, ...... le statistiche del gioco non sono state tutto visto che, come detto, è ildei tifosi che ... Sempre attaccante e sempre "scontato" dal momento che si sta parlando di Erling, la macchina da ...

Haaland voto 9 – «Dove cade il pallone c’è sempre il Golden Boy del 2020» Calcio News 24

Erling Braut Haaland, un nome una garanzia, quella dei gol e dei record soprattutto in Champions League Erling Braut Haaland, un nome una garanzia, quella dei gol e dei record soprattutto in Champions ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per gli ottavi di finale di ritorno di Champions League: pagelle Manchester City-Lipsia Le pagelle dei protagonisti del match tra Manchester City ...