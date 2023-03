Haaland segna 5 gol in Champions | come Messi e Luiz Adriano

(Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – Erlingfa cinquina e il Manchester City di Pep Guardiola seppellisce il Lipsia 7-0 nella gara di ritorno degli ottavi di finale diLeague, dopo l’1-1 nella gara di andata, volando ai quarti. Un monologo della squadra inglese e soprattutto del suo attaccante norvegese.è autore di cinque reti: al 22? su calcio di rigore e poi al 24?, al 47?, al 54? e al 57?. A completare il monologo dei campioni d’Inghilterra, i gol al 49? di Gündogan e al 92? di De Bruyne., 22 anni, è il terzo giocatore are 5 reti in una partita diLeague. Prima di lui c’erano riusciti Leo, a segno 5 volte con la maglia del Barcellona contro il Bayer Leverkusen nel 7-1 del 7 marzo 2012, e il brasiliano...

, in Champions 33 gol in 25 partite
ha segnato 33 gol in Champions in 25 partite. Cristiano Ronaldo per arrivare allo stesso traguardo ha impiegato 76 incontri.

Lionel Messi (nel 2012 nella vittoria per 7-1 sul Leverkusen) e Luiz Adriano (nel 2014 nella vittoria per 7-0 di Donetsk sul Borisov) hanno già segnato cinque gol. Nell’ultima mezz’ora senza Haaland, ...Nella ripresa il City arrotonda ancora una volta con Haaland, che ci mette 12' per segnare altre due reti e dunque confezionare la propria cinquina personale. A segno anche Gundogan e De Bruyne, ...