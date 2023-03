Haaland non è umano, 5 gol nel 7-0 del City: è nella storia della Champions (Di mercoledì 15 marzo 2023) Un alieno, uno dei calciatori più forti in circolazione. Stiamo parlando di Erling Braut Haaland, l’attaccante (in bella compagnia di Mbappé e Messi) più forte del mondo. Il Manchester City è forse la favorita alla vittoria della Champions League, il norvegese è devastante dal punto di vista realizzativo. L’ex Borussia Dortmund è stato autore di 5 gol nella vittoria degli inglesi contro il Lipsia (7-0). Dopo l’1-1 dell’andata, la gara di ritorno non è stata mai in discussione. Haaland trova due gol tra il 22? e il 24?, poi il tris alla fine del primo tempo. Al 49? il gol di Gundogan, ma è ancora Haaland il protagonista. L’attaccante non si ferma e sigla altri due gol al 53? e al 57?. In pieno recupero è de Bruyne a siglare il definitivo 7-0. Haaland ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 15 marzo 2023) Un alieno, uno dei calciatori più forti in circolazione. Stiamo parlando di Erling Braut, l’attaccante (in bella compagnia di Mbappé e Messi) più forte del mondo. Il Manchesterè forse la favorita alla vittoriaLeague, il norvegese è devastante dal punto di vista realizzativo. L’ex Borussia Dortmund è stato autore di 5 golvittoria degli inglesi contro il Lipsia (7-0). Dopo l’1-1 dell’andata, la gara di ritorno non è stata mai in discussione.trova due gol tra il 22? e il 24?, poi il tris alla fine del primo tempo. Al 49? il gol di Gundogan, ma è ancorail protagonista. L’attaccante non si ferma e sigla altri due gol al 53? e al 57?. In pieno recupero è de Bruyne a siglare il definitivo 7-0....

