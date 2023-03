Haaland mostruoso: 5 gol in un'ora. E il City travolge il Lipsia (Di mercoledì 15 marzo 2023) Un extraterrestre in Europa: è Erling Haaland, il centravanti norvegese del Manchester City che segna 5 gol in un'ora al povero Lipsia e manda il suo Manchester City ai quarti di Champions dopo l'1-1 dell'andata in terra tedesca, All'Etihad Stadium c'è gloria anche per Gundogan e De Bruyne, entrambi a segno. Ma la copertina, inevitabilmente, è per cyborg venuto dal Nord. La squadra di Pep Guardiola fa la partita sin dalle prime battute, trovando l'episodio per sbloccare il risultato a ridosso del 20', quando un tocco di mano in area di Henrichs induce il Var a richiamare l'arbitro per assegnare un calcio di rigore. Dal dischetto il bomber norvegese non sbaglia, ripetendosi giusto un paio di minuti piu' tardi con un tap-in di testa dopo una traversa colpita da De Bruyne. Nel recupero del primo tempo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Un extraterrestre in Europa: è Erling, il centravanti norvegese del Manchesterche segna 5 gol in un'ora al poveroe manda il suo Manchesterai quarti di Champions dopo l'1-1 dell'andata in terra tedesca, All'Etihad Stadium c'è gloria anche per Gundogan e De Bruyne, entrambi a segno. Ma la copertina, inevitabilmente, è per cyborg venuto dal Nord. La squadra di Pep Guardiola fa la partita sin dalle prime battute, trovando l'episodio per sbloccare il risultato a ridosso del 20', quando un tocco di mano in area di Henrichs induce il Var a richiamare l'arbitro per assegnare un calcio di rigore. Dal dischetto il bomber norvegese non sbaglia, ripetendosi giusto un paio di minuti piu' tardi con un tap-in di testa dopo una traversa colpita da De Bruyne. Nel recupero del primo tempo ...

