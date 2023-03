Haaland | manita al Lipsia e quarti con il suo City | l’ennesimo record

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Erlingsempre più nella storia. L’attaccante del Manchestermacinasu: stagione incredibile. Che Erlingè uno che la porta la vedeva bene è una cosa ormai assodata. In tanti si aspettavamo una sua stagione ad altissimo livello al Manchester, ma ciò che il norvegese sta facendo è qualcosa di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Champions: Manchester-City-Lipsia 7-0, Guardiola ai quarti: Apre Haaland con una manita, chiude De Bruyne - LALAZIOMIA : RT @laziopress: Champions League | L’Inter passa ai quarti. Valanga Manchester City, manita di Haaland - laziopress : Champions League | L’Inter passa ai quarti. Valanga Manchester City, manita di Haaland - maurosalza : La manita di #Haaland in meno di 60 minuti!!! Che giocatore ragazzi!!! - QueMirasBobaFc8 : RT @AztecaDeportes: ¡UNA MANITA! ? ¡Erling Haaland anota cinco goles con el City! #ChampionsLeague ??? -

Ma il monumento equestre della serata lo scolpisce l'onnipotenza di Erlinge della sua personale ''. Cinque gol in 63 minuti, quando con mezzora ancora davanti lo ha fermato l'unico che ...Ma il monumento equestre della serata lo scolpisce l'onnipotenza di Erlinge della sua personale ''. Cinque gol in 63 minuti, quando con mezzora ancora davanti lo ha fermato l'unico che ...

La Manita dei record: Haaland nella storia della Champions League Calcio in Pillole

Dopo aver preso le misure con la porta, ecco il solito Haaland: per sbloccarlo serve un calcio di rigore procurato dal fallo di mano di Henrichs, per il raddoppio bastano altri due minuti e un colpo ...Edizione digitale · Haaland show in Champions: la manita scatena i social · Prima pagina di oggi ...