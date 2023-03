Ha un incidente con lo scooter mentre va a scuola: morta la 17enne Sara Pellizzon (Di mercoledì 15 marzo 2023) Un incidente avvenuto sulla Litoranea mentre era a bordo di uno scooter con suo fratello, lo scorso 1° marzo. Stava andando a scuola, Sara Pellizon, quella mattina. Ma il destino ha voluto diversamente. A seguito dell’incidente, avvenuto nella periferia di Borgo Sabotino, la ragazza aveva sbattuto violentemente la testa sull’asfalto. Le sue condizioni erano apparse subito gravi, tanto da richiedere l’intervento dell’eliambulanza, che l’aveva trasportata all’ospedale Gemelli di Roma. Ed è lì che oggi la giovane, appena 17enne, è morta. Le sue condizioni si sono aggravate e i medici, nonostante gli sforzi, non sono riusciti a salvarla, dopo due settimane di tentativi. Il trauma cranico riportato si è infatti rivelato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 marzo 2023) Unavvenuto sulla Litoraneaera a bordo di unocon suo fratello, lo scorso 1° marzo. Stava andando aPellizon, quella mattina. Ma il destino ha voluto diversamente. A seguito dell’, avvenuto nella periferia di Borgo Sabotino, la ragazza aveva sbattuto violentemente la testa sull’asfalto. Le sue condizioni erano apparse subito gravi, tanto da richiedere l’intervento dell’eliambulanza, che l’aveva trasportata all’ospedale Gemelli di Roma. Ed è lì che oggi la giovane, appena, è. Le sue condizioni si sono aggravate e i medici, nonostante gli sforzi, non sono riusciti a salvarla, dopo due settimane di tentativi. Il trauma cranico riportato si è infatti rivelato ...

