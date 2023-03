Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Guti consegna a Kvara la sua maglia tramite un inviato di Chiringuito Tv (VIDEO) Una lettera a corredo del dono: «… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO - El Chiringuito consegna a Kvaratskhelia la maglia di Guti ed un suo messaggio, Khvicha risponde: 'Grazie, è una… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO - El Chiringuito consegna a Kvaratskhelia la maglia di Guti ed un suo messaggio, Khvicha risponde: 'Grazie, è una… - susydigennaro : RT @napolimagazine: VIDEO - El Chiringuito consegna a Kvaratskhelia la maglia di Guti ed un suo messaggio, Khvicha risponde: 'Grazie, è una… - napolimagazine : VIDEO - El Chiringuito consegna a Kvaratskhelia la maglia di Guti ed un suo messaggio, Khvicha risponde: 'Grazie, è… -

Lo hanno detto all'unisono a Roma, alla del premio della stampa estera per l'attaccante ... E avvisato è anche il Real Madrid: gli elogi di Kvaratskhelia per sono arrivati sino in Spagna, ...

Guti consegna a Kvara una sua maglia tramite 'Chiringuito TV': "Ti aspetto a Madrid" TUTTO mercato WEB

Gli infortuni del Napoli sono uno dei temi importanti di questi giorni, con Spalletti che deve fare i conti con il dubbio riguardante le condizioni fisiche di Meret e Kim, usciti malconci dall’ultima ...Missione compiuta per la redazione del Chiringuito Tv. Tramite un inviato a Castel Volturno, è stata consegnata una maglia di Guti, l’idolo da ragazzino dell’attaccante georgiano del Napoli: “Spero ...