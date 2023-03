Guillermo del Toro ha scelto come star del film Frankenstein il trio Andrew Garfield, Oscar Isaac e Mia Goth? (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il regista Guillermo del Toro tornerà alla regia con Frankenstein, un film live-action che dovrebbe avere come star Andrew Garfield, Oscar Isaac e Mia Goth. Guillermo del Toro, dopo l'Oscar conquistato con Pinocchio, collaborerà nuovamente con Netflix in occasione di Frankenstein e nel cast potrebbero esserci, con i ruoli dei protagonisti, Andrew Garfield, Oscar Isaac e Mia Goth. I tre attori sono attualmente impegnati nelle trattative con la produzione del progetto live-action e, secondo Deadline, non hanno ancora ricevuto un'offerta formale, pur ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il registadeltornerà alla regia con, unlive-action che dovrebbe averee Miadel, dopo l'conquistato con Pinocchio, collaborerà nuovamente con Netflix in occasione die nel cast potrebbero esserci, con i ruoli dei protagonisti,e Mia. I tre attori sono attualmente impegnati nelle trattative con la produzione del progetto live-action e, secondo Deadline, non hanno ancora ricevuto un'offerta formale, pur ...

