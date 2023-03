Guerriglia in centro a Napoli: scontri tra ultras napoletani e tifosi tedeschi (Di mercoledì 15 marzo 2023) Nel centro storico tensione tra gruppi rivali con lancio di bottiglie. tifosi dell’Eintracht in corteo dal lungomare a Chiaia. La Asl Napoli 1 ai Pronto soccorso: massima allerta Una notte di Guerriglia prima della partita Champions tra Napoli e Eintracht Francoforte, in tarda mattinata tafferugli in centro. Già da ieri sera la tensione è altissima e c’è preoccupazione per quanto potrebbe accadere in giornata. Sono circa 600 i supporter della squadra tedesca arrivati in serata alla stazione centrale di Napoli in treno da altre città. Con loro anche alcuni tifosi dell’Atalanta, rivali storici dei napoletani. Ad attenderli polizia e carabinieri in assetto antisommossa. Fin da subito i tedeschi hanno intonato i loro cori. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 15 marzo 2023) Nelstorico tensione tra gruppi rivali con lancio di bottiglie.dell’Eintracht in corteo dal lungomare a Chiaia. La Asl1 ai Pronto soccorso: massima allerta Una notte diprima della partita Champions trae Eintracht Francoforte, in tarda mattinata tafferugli in. Già da ieri sera la tensione è altissima e c’è preoccupazione per quanto potrebbe accadere in giornata. Sono circa 600 i supporter della squadra tedesca arrivati in serata alla stazione centrale diin treno da altre città. Con loro anche alcunidell’Atalanta, rivali storici dei. Ad attenderli polizia e carabinieri in assetto antisommossa. Fin da subito ihanno intonato i loro cori. ...

