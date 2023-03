Guerriglia dei tifosi tedeschi a Napoli, i sindacati di polizia accusano il Tar della Campania (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le opposizioni dopo le scene di Guerriglia a Napoli scatenate dagli ultras dell’Eintracht chiedono al governo di spiegare, di chiarire, di giustificarsi. Ma i sindacati di polizia, nell’esprimere solidarietà ai colleghi impegnati nella città partenopea a contenere la furia dei tifosi tedeschi, dichiarano che il Viminale aveva previsto tutto e che i pasticci li hanno fatti altri. “Spiace che le imposizioni previste dal Ministro Piantedosi e dal Prefetto di Napoli, che avevano ampiamente anticipato quanto sta accadendo, siano state annullate dalla giustizia amministrativa e che le autorità tedesche fossero sulla stessa linea”, dicono in una nota Stefano Paoloni, Segretario Generale del Sap ed Ernesto Morandini, Segretario Provinciale di Napoli. “Non ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le opposizioni dopo le scene discatenate dagli ultras dell’Eintracht chiedono al governo di spiegare, di chiarire, di giustificarsi. Ma idi, nell’esprimere solidarietà ai colleghi impegnati nella città partenopea a contenere la furia dei, dichiarano che il Viminale aveva previsto tutto e che i pasticci li hanno fatti altri. “Spiace che le imposizioni previste dal Ministro Piantedosi e dal Prefetto di, che avevano ampiamente anticipato quanto sta accadendo, siano state annullate dalla giustizia amministrativa e che le autorità tedesche fossero sulla stessa linea”, dicono in una nota Stefano Paoloni, Segretario Generale del Sap ed Ernesto Morandini, Segretario Provinciale di. “Non ...

