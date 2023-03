Guerriglia a Napoli: scontri in piazza del Gesù, auto in fiamme – VIDEO (Di mercoledì 15 marzo 2023) scontri ultras a Napoli in piazza del Gesù, tra ultras dell’Eintracht Francoforte e forze dell’ordine, auto in fiamme. È Guerriglia a Napoli nei pressi di piazza del Gesù, la tanto temuta rappresaglia è cominciata. Da questa mattina si rincorrevano voci che nel pomeriggio sarebbero cominciati gli scontri ed intorno alle ore 17.00 è cominciata una vera e propria guerra. Lanci di bombe carta, fumogeni, ma anche molotov fatte in casa. Uno scenario da Guerriglia urbana, con i cittadini che sono bloccati nelle proprie abitazioni ed hanno paura di uscire. Le forze dell’ordine stanno cercando di circoscrivere la zona ed arrestare i facinorosi. Secondo una primissima ricostruzione pare che ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 15 marzo 2023)ultras aindel, tra ultras dell’Eintracht Francoforte e forze dell’ordine,in. Ènei pressi didel, la tanto temuta rappresaglia è cominciata. Da questa mattina si rincorrevano voci che nel pomeriggio sarebbero cominciati glied intorno alle ore 17.00 è cominciata una vera e propria guerra. Lanci di bombe carta, fumogeni, ma anche molotov fatte in casa. Uno scenario daurbana, con i cittadini che sono bloccati nelle proprie abitazioni ed hanno paura di uscire. Le forze dell’ordine stanno cercando di circoscrivere la zona ed arrestare i facinorosi. Secondo una primissima ricostruzione pare che ...

