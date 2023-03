Guerriglia a Napoli con gli ultrà dell’Eintracht Berlino condanna la violenza Tifosi napoletani tentano l’assalto all’hotel che ospita i tedeschi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++CAOS A #NAPOLI: SCONTRI TRA TIFOSI DELL'#EINTRACHT E LA POLIZIA, GUERRIGLIA CON AUTO IN FIAMME. SITUAZIONE CRITI… - CorSport : Scene da guerriglia urbana, a poche ore dal match di Champions, tra lanci di petardi e auto date alle fiamme ??… - tvdellosport : ???????????????????? ?????? ?????????????? ?? ?????????????? Guerriglia totale a Napoli a poche ore dal fischio d’inizio della sfida Champion… - pisto_gol : Identificare, sottoporre a fermo di polizia, processare: così si fa?? Napoli-Eintracht: guerriglia in centro tra ti… - RivieccioNicola : #NapoliEintracht: guerriglia in centro tra tifosi, paura tra la gente - Campania - -

Non si placano gli scontri tra i tifosi nemmeno al termine di- Eintracht . Davanti all' hotel Royal sul lungomare , dove erano assiepati i tifosi tedeschi in attesa di essere trasferiti in aeroporto , controllati da un nutrito schieramento delle forze ...Soffiata di Cerno sullaultras aMolinari si sofferma poi sullo scontro sul salario minimo tra Elly Schlein e Giorgia Meloni: 'Schlein non ha ascoltato la risposta di Meloni. ...... un'auto della Polizia in fiamme, azioni die scorribande delle opposte fazioni, ma ... E così se ilincrocia la squadra di Francoforte, i tedeschi si sentiranno in dovere per spirito ...

Napoli-Eintracht Francoforte, ancora scontri sul lungomare: petardi e sampietrini, guerriglia urbana ilmattino.it

Tensione alle stelle nel centro di Napoli dove si sono radunati da stamattina i tifosi dell'Eintracht Francoforte ...Dopo una notte di guerriglia a Napoli tra tifosi dell’Eintracht e la polizia, ai tedeschi si sono aggiunti anche alcuni tifosi dell’Atalanta, storici rivali dei napoletani, che hanno dato man forte ...