Guerra in Ucraina, Wagner: «Siamo dentro l'impianto Azom di Bakhmut» (Di mercoledì 15 marzo 2023) Mercenari del gruppo Wagner hanno postato sui social immagini che li mostrano dentro l'impianto industriale Azom di Bakhmut. Le foto sono state pubblicate sul canale del gruppo paramilitare fondato da Yevgeny Prigozhin e riportate dall'Ansa. Intanto l'agenzia statale russa Ria Novosti scrive che le unità russe hanno preso il controllo di una parte dell'impianto di lavorazione di metalli nel centro della città e dove a dicembre Volodymyr Zelensky ha consegnato medaglie ai difensori di Bakhmut.

