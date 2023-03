Guerra in Ucraina: la controffensiva che verrà (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tra le analisi che si sono succedute nelle ultime settimane concernenti la situazione militare in Ucraina dopo un anno di conflitto, quella offerta ieri dal Washington Post merita particolare attenzione. Costituisce, infatti, una delle rare occasioni nelle quali il focus dell’analisi è incentrato sulle capacità operative delle forze armate di Kiev e sulla possibilità che queste possano realmente condurre la tanto aspettata controffensiva di primavera dovendosi difendere, nel contempo, dall’altrettanto attesa iniziativa delle truppe di Mosca. Il contenuto di questa analisi, piuttosto pessimista ed effettuata con interviste “sul campo”, non ci stupisce affatto poiché descrive una situazione, ampiamente prevedibile e già in parte anticipata da alcuni analisti, speculare a quella dei russi oggetto di innumerevoli osservazioni, a partire dall’impressionante ... Leggi su panorama (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tra le analisi che si sono succedute nelle ultime settimane concernenti la situazione militare indopo un anno di conflitto, quella offerta ieri dal Washington Post merita particolare attenzione. Costituisce, infatti, una delle rare occasioni nelle quali il focus dell’analisi è incentrato sulle capacità operative delle forze armate di Kiev e sulla possibilità che queste possano realmente condurre la tanto aspettatadi primavera dovendosi difendere, nel contempo, dall’altrettanto attesa iniziativa delle truppe di Mosca. Il contenuto di questa analisi, piuttosto pessimista ed effettuata con interviste “sul campo”, non ci stupisce affatto poiché descrive una situazione, ampiamente prevedibile e già in parte anticipata da alcuni analisti, speculare a quella dei russi oggetto di innumerevoli osservazioni, a partire dall’impressionante ...

