Guerra in Ucraina, il Papa a Putin e Zelensky: “Rispettate tutti i luoghi religiosi” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Città del Vaticano – “Chiedo alle parti in Guerra di rispettare i luoghi religiosi. Le suore consacrate, le persone consacrate alla preghiera – siano di qualsiasi confessione – sono a sostegno del popolo di Dio”. E’ l’accorato appello che Papa Francesco rivolge, al termine dell’Udienza generale del mercoledì (leggi qui), a Putin e Zelensky. Il Santo Padre ha fatto riferimento esplicito alla Lavra, ovvero il complesso di grotte dove ha sede la più antica istituzione monastica dell’ortodossia russa. Pochi giorni il patriarca di Mosca aveva chiesto un intervento del Pontefice (e del segretario generale dell’Onu) proprio “per impedire la cacciata dei monaci” dalla Lavra. Col crollo dell’Urss, il monastero è divenuto di proprietà del governo ucraino, con i quali i monaci del patriarcato di ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 15 marzo 2023) Città del Vaticano – “Chiedo alle parti indi rispettare i. Le suore consacrate, le persone consacrate alla preghiera – siano di qualsiasi confessione – sono a sostegno del popolo di Dio”. E’ l’accorato appello cheFrancesco rivolge, al termine dell’Udienza generale del mercoledì (leggi qui), a. Il Santo Padre ha fatto riferimento esplicito alla Lavra, ovvero il complesso di grotte dove ha sede la più antica istituzione monastica dell’ortodossia russa. Pochi giorni il patriarca di Mosca aveva chiesto un intervento del Pontefice (e del segretario generale dell’Onu) proprio “per impedire la cacciata dei monaci” dalla Lavra. Col crollo dell’Urss, il monastero è divenuto di proprietà del governo ucraino, con i quali i monaci del patriarcato di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmbasciataUSA : I mercenari del gruppo Wagner combattono per il Cremlino una guerra che i russi non vogliono combattere da soli. Gl… - _Nico_Piro_ : #14marzo Sul sito ???? Myrotvorets che scheda giornalisti e politici (di Rocchelli scrisse “liquidato”) compare di nu… - MarcoFattorini : La squadra ucraina che raccoglie i cadaveri dei soldati russi per dar loro una possibilità di sepoltura: «Siamo uma… - AnnaP1953 : RT @sconnesso_: Non vogliono ascoltare,niente da fare, per i giornalisti mainstream la guerra Ucraina-Russia è iniziata il 24/2/22 e si alt… - pas_alb : RT @sconnesso_: Non vogliono ascoltare,niente da fare, per i giornalisti mainstream la guerra Ucraina-Russia è iniziata il 24/2/22 e si alt… -