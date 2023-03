Guerra in Ucraina, ambasciatore russo contro USA: “Il volo del vostro drone è stata una provocazione” (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’incidente del drone americano nel Mar Nero sta sollevando non poche tensioni tra USA e Russia. “L’attività inaccettabile delle forze armate statunitensi nelle immediate vicinanze dei nostri confini è motivo di preoccupazione”. Lo ha affermato l’ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, in un commento diffuso dall’ambasciata in relazione all’incidente del drone americano nel Mar ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’incidente delamericano nel Mar Nero sta sollevando non poche tensioni tra USA e Russia. “L’attività inaccettabile delle forze armate statunitensi nelle immediate vicinanze dei nostri confini è motivo di preoccupazione”. Lo ha affermato l’negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, in un commento diffuso dall’ambasciata in relazione all’incidente delamericano nel Mar ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmbasciataUSA : I mercenari del gruppo Wagner combattono per il Cremlino una guerra che i russi non vogliono combattere da soli. Gl… - _Nico_Piro_ : #14marzo Sul sito ???? Myrotvorets che scheda giornalisti e politici (di Rocchelli scrisse “liquidato”) compare di nu… - MarcoFattorini : La squadra ucraina che raccoglie i cadaveri dei soldati russi per dar loro una possibilità di sepoltura: «Siamo uma… - Antonie91436480 : @ParideZavoli @davcarretta La 'qualche guerra' la sta facendo la Russia ora, adesso, in questo momento. Ed è contro l'Ucraina - Cerrezio_FC : @ilmanifesto Veramente con la guerra in Ucraina, l'Europa si era spostata verso Visegrad da un pezzo -