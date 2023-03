Guardiola incorona il Napoli: “I migliori in Europa”, il commento è da brividi! (Di mercoledì 15 marzo 2023) Vittoria schiacciante del Manchester City nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Lipsia. Dopo che la gara d’andata in Germania si era conclusa sull’1-1, al ritorno la banda di Pep Guardiola non ha avuto pietà della formazione di casa Red Bull, stritolata per 7-0 con ben 5 reti siglate dal fenomeno Haaland. Al termine del match, il tecnico dei Cititenzs, Pep Guardiola, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. Alla domanda su come vede il calcio italiano e se un giorno potrà esserci un suo approdo in Serie A, Guardiola ha risposto così: Pep Guardiola Napoli squadra migliore d’Europa Calcio italiano rinato? Mi fa piacere, ho vissuto due anni in Italia ed ho tanti amici lì, soprattutto a Brescia (squadra in cui ha giocato, ndr). Non è una ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 15 marzo 2023) Vittoria schiacciante del Manchester City nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Lipsia. Dopo che la gara d’andata in Germania si era conclusa sull’1-1, al ritorno la banda di Pepnon ha avuto pietà della formazione di casa Red Bull, stritolata per 7-0 con ben 5 reti siglate dal fenomeno Haaland. Al termine del match, il tecnico dei Cititenzs, Pep, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. Alla domanda su come vede il calcio italiano e se un giorno potrà esserci un suo approdo in Serie A,ha risposto così: Pepsquadra migliore d’Calcio italiano rinato? Mi fa piacere, ho vissuto due anni in Italia ed ho tanti amici lì, soprattutto a Brescia (squadra in cui ha giocato, ndr). Non è una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TizianoRG5 : RT @LRigamonti98: “Qui in Inghilterra abbiamo un vostro (italiano) allenatore, Roberto #DeZerbi, che sta cambiando tante cose nel calcio in… - tuttonapoli : Guardiola incorona il Napoli: 'In questo momento è la squadra più forte in Europa' - SIMONE4ESPOSITO : RT @cmdotcom: #Guardiola incorona il #Napoli: 'E' la squadra più forte in Europa. Su #Haaland...' - Spazio_Napoli : #Guardiola incorona il #Napoli di #Spalletti ?????? Il miglior gioco d'Europa???? - LRigamonti98 : “Qui in Inghilterra abbiamo un vostro (italiano) allenatore, Roberto #DeZerbi, che sta cambiando tante cose nel cal… -

Ai Fifa Awards è festa Argentina, Messi miglior giocatore 2022 La serata parigina dei "Best Fifa Football Awards" incorona la Seleccion campione del mondo, che ...al 2026 viene eletto miglior allenatore dello scorso anno (battuti Carlo Ancelotti e Pep Guardiola), ... L'irripetibile Haaland: segna più del Chelsea e punta quota 52... Un binomio letale per la gioia di Pep Guardiola. LA NOTTE DEI RECORD - Erling, l'uomo dall'... Un rendimento record, che lo incorona come attaccante più 'precoce' della storia della Premier League. Per ... Guardiola incorona Messi: 'Il migliore di sempre anche senza Mondiale' Leo Messi sul trono mondiale. Con la sua Argentina . Ma è vero che è servito il campionato del mondo per incoronare definitivamente il 10 sudamericano Secondo Pep Guardiola , ex tecnico della Pulce, non era necessario vincere ancora per dimostrare a tutto il mondo di essere il migliore della ... La serata parigina dei "Best Fifa Football Awards"la Seleccion campione del mondo, che ...al 2026 viene eletto miglior allenatore dello scorso anno (battuti Carlo Ancelotti e Pep), ...Un binomio letale per la gioia di Pep. LA NOTTE DEI RECORD - Erling, l'uomo dall'... Un rendimento record, che locome attaccante più 'precoce' della storia della Premier League. Per ...Leo Messi sul trono mondiale. Con la sua Argentina . Ma è vero che è servito il campionato del mondo per incoronare definitivamente il 10 sudamericano Secondo Pep, ex tecnico della Pulce, non era necessario vincere ancora per dimostrare a tutto il mondo di essere il migliore della ... Guardiola incorona il Napoli: 'Oggi è la più forte in Europa' AreaNapoli.it Guardiola incorona il Napoli: "In questo momento è la squadra più forte in Europa" Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la qualificazione ai quarti di finale di Champions League: "Calcio italiano rinato Mi fa piacere, ho vissuto ... Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la qualificazione ai quarti di finale di Champions League: "Calcio italiano rinato Mi fa piacere, ho vissuto ...