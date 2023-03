Guardiola incorona il Napoli: “Al momento è la squadra più forte in Europa” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Guardiola incorona il Napoli: dopo Manchester City-Lipsia ha detto che al momento è la squadra più forte in Europa Parole che sanno di incoronazione. Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, applaude la stagione del Napoli, che sta strabiliando tutti tra Serie A e Champions League. Ai microfoni di Sky Sport, dopo la qualificazione dei citizens ai quarti di finale di Champions League con un roboante 7-0 contro il Lipsia, l’ex allenatore del Barcellona tesse le lodi dei partenopei di Luciano Spalletti: “Calcio italiano rinato? Mi fa piacere, ho vissuto due anni in Italia ed ho tanti amici lì. Non è una casualità, il Napoli è forse la squadra in questo momento più ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 15 marzo 2023)il: dopo Manchester City-Lipsia ha detto che alè lapiùinParole che sanno dizione. Pep, tecnico del Manchester City, applaude la stagione del, che sta strabiliando tutti tra Serie A e Champions League. Ai microfoni di Sky Sport, dopo la qualificazione dei citizens ai quarti di finale di Champions League con un roboante 7-0 contro il Lipsia, l’ex allenatore del Barcellona tesse le lodi dei partenopei di Luciano Spalletti: “Calcio italiano rinato? Mi fa piacere, ho vissuto due anni in Italia ed ho tanti amici lì. Non è una casualità, ilè forse lain questopiù ...

