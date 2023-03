Guardiola e l' aneddoto su Julia Roberts | ' ' Sono un perdente' '

Pep, durante la conferenza alla fine del match di Champions League, ha raccontato un divertentesu Julia Roberts e la visita ...Qualcuno, malignamente, racconta che Pep, talmente annoiato della supremazia che aveva ... ricerca ed analisi (nelle ultime ore è circolato in rete il simpatico, raccontato da Adani, ...... non dal Dibu però, ma dal Kun Aguero, che durante una diretta su Twitch è stato un fiume in piena contro Ibra tirando fuori pure undal passato. "Hai litigato con, motivo per cui ...

Guardiola e l'aneddoto su Julia Roberts: "A Manchester visitò solo lo United, sono un perdente" Tuttosport

Pep Guardiola, durante la conferenza alla fine del match di Champions League, ha raccontanto un divertente aneddoto su Julia Roberts e la visita a Manchester di anni fa.L'ex giocatore della seconda squadra del Bayern ricorda un curioso aneddoto: "Lo rispettavo così tanto che non ho mai detto nulla".