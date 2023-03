Guardiola e Julia Roberts | “Una delusione…”

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Il Manchester City in Champions League dilaga. La gara di ieri sera contro il Salisburgo è stata stravinta con un larghissimo 7-0 in favore dei padroni di casa. Autentico mattatore della serata, manco a dirlo, il solito Erling Braut Haaland. Proprio il norvegese, infatti, ha messo a segno ben cinque marcature prima della sua sostituzione avvenuta (forse per pietà nei confronti degli avversari) al minuto 63?. In conferenza stampa Pepha dichiarato, però, di essere deluso da…! Le parole di Pep«La potrei alzare al cielo per tre volte di fila, ma resterei comunque un fallito», ha scherzato l’allenatore del Manchester City, che aveva appena stravinto con il Salisburgo grazie anche ai cinque gol di Haaland. Le motivazioni date dahanno fatto sorridere i ...

'Ho tre idoli nella vita: Michael Jordan, Tiger Woods e Julia Roberts. Lei è venuta a Manchester di recente, ma ha preferito andare a trovare lo United invece che me...' Magari se Pep dovesse vincere la Champions… Solo Julia Roberts può mettere fine al motivo per cui Guardiola si considererà sempre una delusione a Manchester.

Guardiola non le manda a dire a Julia Roberts. La risposta data dall'allenatore del Manchester City in conferenza stampa è esilarante Il Manchester City in Champions League dilaga.