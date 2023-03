Gruppo Bmw | vendite in flessione ma utili netti a +49% E quota di elettrico da record

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Con unaelettrica del 9% (quasi 216.000 auto consegnate nel 2022, in crescita di poco meno del 108%), ilBmw ha fatto meglio dei rivali tedeschi. Sia Mercedes-Benz sia i marchi delVolkswagen si sono attestati attorno al 7%. La casa dell’Elica ha guadagnato terreno con i modelli a zero emissioni, anche se l’amministratore delegato Oliver Zipse si attende in futuro volumi in crescita per le auto più prestigiose, come l’ammiraglia i7. Il costruttore bavarese si è anche dato obiettivi ambiziosi dopo aver dovuto contabilizzarein calo (-4,8%) nel 2022, comunque con quasi 2,4 milioni di unità commercializzate salvando con Bmw anche il platonico titolo di marchio premium numero uno al mondo. Il marchio dell’Elica ha ceduto il 5,1% (2,1 milioni) e Mini il 3,1%, mentre Rolls-Royce si è attestata ...