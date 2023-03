Grosseto: via della Pacificazione in mezzo alle strade dedicate a Berlinguer e Almirante. Protesta l’Anpi (Di mercoledì 15 marzo 2023) Pacificazione? No, polemica aperta a Grosseto. La giunta comunale di centroidsestra ha proposto di unire Giorgio Almirante, segretario del Movimento sociale italiano, e Enrico Berlinguer, segretario del Partito comunista italiano, attraverso tre strade strada con la finalità di celebrare la "Pacificazione Nazionale". Ma è polemica, poichè l'Anpi, associazione dei Partigiani d'Italia, è insorta. Non vuole legare Berlinguer ad Almirante L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 15 marzo 2023)? No, polemica aperta a. La giunta comunale di centroidsestra ha proposto di unire Giorgio, segretario del Movimento sociale italiano, e Enrico, segretario del Partito comunista italiano, attraverso trestrada con la finalità di celebrare la "Nazionale". Ma è polemica, poichè l'Anpi, associazione dei Partigiani d'Italia, è insorta. Non vuole legareadL'articolo proviene da Firenze Post.

