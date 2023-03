Grazie a zio Dario e a mio fratello ho ballato con Eva Grimaldi in tv: ora sono quasi famoso. Lo so, siete invidiosi (Di mercoledì 15 marzo 2023) sono reduce dalla trasmissione Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, ci sono andato con mio fratello a presentare il libro Sarà perché ti amo (edizioni Mileu), scritto da Roberto. Perché ero presente dato che non ho scritto il libro? Perché uno degli autori della trasmissione ha ritenuto che la presenza dei due fratelli fosse più pregnante, in fondo eravamo invitati in quanto “nipoti eredi” di Dario Farina, uno dei maggiori compositori italiani. Devo confessarvi che è da quando ho 14 anni che mi esercito a firmare autografi preventivi, essere famoso è sempre stato il mio sogno (so che per molti poi si trasforma in un incubo), se sei famoso quando muori finisci al telegiornale, volete mettere? Mentre voi non famosi non vi si fila nessuno, se non qualche parente, morirete da anonimi, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023)reduce dalla trasmissione Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, ciandato con mioa presentare il libro Sarà perché ti amo (edizioni Mileu), scritto da Roberto. Perché ero presente dato che non ho scritto il libro? Perché uno degli autori della trasmissione ha ritenuto che la presenza dei due fratelli fosse più pregnante, in fondo eravamo invitati in quanto “nipoti eredi” diFarina, uno dei maggiori compositori italiani. Devo confessarvi che è da quando ho 14 anni che mi esercito a firmare autografi preventivi, essereè sempre stato il mio sogno (so che per molti poi si trasforma in un incubo), se seiquando muori finisci al telegiornale, volete mettere? Mentre voi non famosi non vi si fila nessuno, se non qualche parente, morirete da anonimi, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... frugofrog : RT @Davide_m9: Questo è il video definitivo sullo Zio Bergomi, rendiamo grazie a intersummary di TikTok - ilfattoblog : Grazie a zio Dario e a mio fratello ho ballato con Eva Grimaldi in tv: ora sono quasi famoso. Lo so, siete invidiosi - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Fatemi felice, se mi vedete per strada, fermatemi, chiedetemi un autografo' [di Ricky Farina] - ilfattoblog : 'Fatemi felice, se mi vedete per strada, fermatemi, chiedetemi un autografo' [di Ricky Farina] - SnakEnea : RT @Davide_m9: Questo è il video definitivo sullo Zio Bergomi, rendiamo grazie a intersummary di TikTok -