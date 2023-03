Grandi opere, in arrivo 3,4 miliardi di euro per la Palermo-Catania (Di mercoledì 15 marzo 2023) Nuove risorse pari a 3,4 miliardi per l'ammodernamento e il potenziamento della linea ferroviaria veloce Palermo-Catania. Un'opera, di fondamentale importanza per il trasporto della Sicilia, che ha un costo complessivo di circa 8 miliardi di euro e che ora potrà contare su un innovativo strumento di finanziamento studiato dalla Banca europea degli Investimenti con il Gruppo Fs Italiane. La novità è stata annunciata ieri nel corso di un incontro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presenti il ,inistro Matteo Salvini, l'ad del Gruppo Fs Luigi Ferraris, Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della Banca europea per gli investimenti (Bei), Herald Ruijters, vicedirettore generale trasporti della Commissione europea, Dario Scannapieco ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Nuove risorse pari a 3,4per l'ammodernamento e il potenziamento della linea ferroviaria veloce. Un'opera, di fondamentale importanza per il trasporto della Sicilia, che ha un costo complessivo di circa 8die che ora potrà contare su un innovativo strumento di finanziamento studiato dalla Bancapea degli Investimenti con il Gruppo Fs Italiane. La novità è stata annunciata ieri nel corso di un incontro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presenti il ,inistro Matteo Salvini, l'ad del Gruppo Fs Luigi Ferraris, Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della Bancapea per gli investimenti (Bei), Herald Ruijters, vicedirettore generale trasporti della Commissionepea, Dario Scannapieco ...

