Grande Torino acquistato | perché Michele Uva ritiene sia la mossa giusta

Michele Uva, il direttore di "Football & Social Responsibility" della UEFA, è uno dei manager sportivi più importanti in Italia ed è attualmente a Manchester per discutere il progetto di ristrutturazione del City of Manchester Stadium. Uva ha recentemente pubblicato un libro, intitolato "Soldi vs Idee", che tratta del calcio del futuro e delle sue strutture. Stefano Lo Russo, il sindaco di Torino, e Urbano Cairo, il presidente del Torino FC, sono pronti a discutere il tema degli stadi a breve. Il club granata desidera poter mettere concretamente mano al loro stadio, il "Grande Torino", come proprietario e non solo come ospite della città. Secondo Uva, la parola chiave per i nuovi impianti o per le ristrutturazioni di quelli esistenti è "smart". Le strutture devono essere fatte su misura dalle ...

