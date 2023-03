Grande Fratello Vip, nuovo regolamento in arrivo: ecco cosa dovranno fare i concorrenti (Di mercoledì 15 marzo 2023) La settima edizione del Grande Fratello Vip ha lasciato molto a desiderare, tanti i passi falsi, i casi mediatici e i contenuti da rivedere che hanno scomodato persino Pier Silvio Berlusconi. Un stagione che avrebbe spinto i vertici a migliorare il reality, divenuto ormai un porgramma fin troppo censurabile. ecco quindi che la prossima edizione potrebbe vedere sostanziali cambiamenti nel regolamento. Si vocifera che il cast sarà ridotto e soprattutto composto da non fumatori. E ancora, si parla di regole sull’abbigliamento in prima serata e su un nuovo metodo di selezione. Grande Fratello Vip: la rivoluzione di Alfonso Signorini Dopo una stagione da dimenticare, Alfonso Signorini avrebbe avuto l’ok di guidare anche la prossima edizione del Grande ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 15 marzo 2023) La settima edizione delVip ha lasciato molto a desiderare, tanti i passi falsi, i casi mediatici e i contenuti da rivedere che hanno scomodato persino Pier Silvio Berlusconi. Un stagione che avrebbe spinto i vertici a migliorare il reality, divenuto ormai un porgramma fin troppo censurabile.quindi che la prossima edizione potrebbe vedere sostanziali cambiamenti nel. Si vocifera che il cast sarà ridotto e soprattutto composto da non fumatori. E ancora, si parla di regole sull’abbigliamento in prima serata e su unmetodo di selezione.Vip: la rivoluzione di Alfonso Signorini Dopo una stagione da dimenticare, Alfonso Signorini avrebbe avuto l’ok di guidare anche la prossima edizione del...

