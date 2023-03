Grand Prix di Judo in Egitto, medaglia di bronzo per la telesina Lauria (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTre medaglie e Grandi soddisfazioni per l’Italia del Judo all’IBSA Grand Prix in Egitto. Al “Borj El Arab indoor sports hall” di Alessandria, Carolina Costa conferma di essere la più forte e, dopo aver vinto il Grand Prix di Almada (Portogallo) a gennaio, la campionessa d’Europa e del mondo in carica sfoggia l’ennesima performance straordinaria conquistando l’oro nella categoria J2 +70 kg. Azzurri in festa anche per Simone Cannizzaro (J2 -90 kg) e Matilde Lauria (J1 -70 kg) che vincono il bronzo. Sfiorano il podio Valerio Romano Teodori (J1 -90 kg) e Dong Dong Camanni (J1 -73 kg), enrambi quinti classificati, mentre Asia Giordano chiude in settima posizione nella categoria J1 -57 kg. Lo staff della ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTre medaglie ei soddisfazioni per l’Italia delall’IBSAin. Al “Borj El Arab indoor sports hall” di Alessandria, Carolina Costa conferma di essere la più forte e, dopo aver vinto ildi Almada (Portogallo) a gennaio, la campionessa d’Europa e del mondo in carica sfoggia l’ennesima performance straordinaria conquistando l’oro nella categoria J2 +70 kg. Azzurri in festa anche per Simone Cannizzaro (J2 -90 kg) e Matilde(J1 -70 kg) che vincono il. Sfiorano il podio Valerio Romano Teodori (J1 -90 kg) e Dong Dong Camanni (J1 -73 kg), enrambi quinti classificati, mentre Asia Giordano chiude in settima posizione nella categoria J1 -57 kg. Lo staff della ...

