Graduatorie, elenchi aggiuntivi GPS prima fascia 2023 anche per docenti di ruolo. Quattro esempi (Di mercoledì 15 marzo 2023) elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS per l'anno scolastico 2023/24: potrebbero rivelarsi la vera novità delle Graduatorie, dato che il numero di aspiranti che dopo la chiusura delle domande lo scorso 31 maggio 2022 ha conseguito abilitazione e/ specializzazione sostegno è elevato. A questi si aggiungono coloro che avevano il titolo entro la data di presentazione delle domande per l'inserimento nelle GPS ma non hanno presentato domanda. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 15 marzo 2023)allaGPS per l'anno scolastico/24: potrebbero rivelarsi la vera novità delle, dato che il numero di aspiranti che dopo la chiusura delle domande lo scorso 31 maggio 2022 ha conseguito abilitazione e/ specializzazione sostegno è elevato. A questi si aggiungono coloro che avevano il titolo entro la data di presentazione delle domande per l'inserimento nelle GPS ma non hanno presentato domanda. L'articolo .

