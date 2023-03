Gp Arabia Saudita | penalizzazione per Ferrari di Leclerc | l' annuncio

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Jeddah, 15 mar. - (Adnkronos) - Ladi Charlespenalizzata sulla griglia del Gp in programma domenica in. Sulla rossa del monegasco verrà sostituita la centralina. A confermarlo è stato il team principal Frederic Vasseur durante un incontro con i giornalisti, rispondendo alle domande su cosa è accaduto al Sakhir: "Ci sono stati due problemi differenti. La domenica mattina quando abbiamo acceso la power unit, e poi in gara. E per due volte il problema è stato nella centralina, un imprevisto che non si è mai verificato in passato. Abbiamo fatto un'analisi approfondita sull'accaduto e credo che tutto ora sia sotto controllo. Ma sfortunatamente Charles dovrà scontare una penalità a Jeddah perché il regolamento prevede solo due centraline per l'intera stagione".sarà ...

