Gp Arabia Saudita, penalizzazione per Ferrari di Leclerc: l’annuncio (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – La Ferrari di Charles Leclerc penalizzata sulla griglia del Gp in programma domenica in Arabia Saudita. Sulla rossa del monegasco verrà sostituita la centralina. A confermarlo è stato il team principal Frederic Vasseur durante un incontro con i giornalisti, rispondendo alle domande su cosa è accaduto al Sakhir: “Ci sono stati due problemi differenti. La domenica mattina quando abbiamo acceso la power unit, e poi in gara. E per due volte il problema è stato nella centralina, un imprevisto che non si è mai verificato in passato. Abbiamo fatto un’analisi approfondita sull’accaduto e credo che tutto ora sia sotto controllo. Ma sfortunatamente Charles dovrà scontare una penalità a Jeddah perché il regolamento prevede solo due centraline per l’intera stagione”. Leclerc sarà quindi costretto ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – Ladi Charlespenalizzata sulla griglia del Gp in programma domenica in. Sulla rossa del monegasco verrà sostituita la centralina. A confermarlo è stato il team principal Frederic Vasseur durante un incontro con i giornalisti, rispondendo alle domande su cosa è accaduto al Sakhir: “Ci sono stati due problemi differenti. La domenica mattina quando abbiamo acceso la power unit, e poi in gara. E per due volte il problema è stato nella centralina, un imprevisto che non si è mai verificato in passato. Abbiamo fatto un’analisi approfondita sull’accaduto e credo che tutto ora sia sotto controllo. Ma sfortunatamente Charles dovrà scontare una penalità a Jeddah perché il regolamento prevede solo due centraline per l’intera stagione”.sarà quindi costretto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... amnestyitalia : La Supercoppa italiana si giocherà in Arabia Saudita ancora per quattro anni. 'È un grave errore sfruttare il calci… - SerieA : ?? EA SPORTS Supercup in Arabia Saudita con il format a quattro squadre per il prossimo anno. - mirkonicolino : La #SupercoppaItaliana si giocherà per i prossimi 6 anni in Arabia Saudita e con il nuovo format. Il trofeo sarà as… - romytweeting : RT @IlTazebao: Riportiamo tradotto dall'inglese, un'interessante analisi a cura di Romy Haber (@romytweeting) originariamente pubblicata su… - sportface2016 : #F1 #SaudiArabiaGP 2023, #Vasseur: 'Sono fiducioso per il weekend. #Leclerc? Trovata causa del problema' -