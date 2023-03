(Di mercoledì 15 marzo 2023): "Ilè lapiù ind'e può dire la sua anche in Champions, Osimhen è il più incisivo" A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Antonio, direttore sportivo. Queste le sue parole: Il paragone tra Vlahovic ed Haaland, fatto in passato, ritiene si sia rivelato infondato? “Vlahovic ha caratteristiche differenti rispetto ad Haaland. Il norvegese ricorda molto Ibrahimovic per potenza e fisicità. Il serbo è, invece, un giocatore più tecnico e dinamico. -afferma-Un paragone che ritengo infondato. Haaland giova della guida tecnica di uno dei migliori allenatori al mondo, e di unache gli consente, con un gioco sempre propositivo, di andare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... apetrazzuolo : IL D.S. - Governucci: 'Il Napoli è la squadra più in forma d'Europa e può dire la sua anche in Champions, Osimhen è… -

A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Antonio, direttore ...A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Antonio, direttore ...

Governucci: Il Napoli non abbasserà la guardia. Gli azzurri... Virgilio

15.03 13:40 - ON AIR - Governucci: "Il Napoli è la squadra più in forma d'Europa e può dire la sua anche in Champions, Osimhen è il più incisivo" ...15.03 13:40 - ON AIR - Governucci: "Il Napoli è la squadra più in forma d'Europa e può dire la sua anche in Champions, Osimhen è il più incisivo" ...