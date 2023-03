Governo | sindacati | mobilitazione unitaria per cambiare la rotta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Sindacati critici sulla riforma fiscale. Cgil: 'Male l'incontro con il governo sul merito e sul metodo'. Cisl: 'Pro… - ozymand87647780 : @GiorgiaMeloni ma come niente #salariominimo ? FdI è da anni che ciancia contro le coop rosse e ora che siete al go… - supermario622 : @chiaragribaudo @ellyesse peccato che le idee migliori vi vengano quando non siete al governo. perchè i sindacati n… - Bergamascovog : @marcofurfaro @ellyesse Ma i sindacati sx che cavolo hanno fatto in tutti questi anni con la sx al governo. O sono… - StartMagNews : Tutti i dettagli sull’audizione dei sindacati alle commissioni riunite Attività produttive e Lavoro della Camera su… -

E proprio le scelte sul futuro del Paese illustrate aidal premier Giorgia Meloni, attesa ... Dal palco della Cgil la risposta di Sbarra non si è fatta attendere: "Se ilmette alla ...Il, comunque, lavora alla saldatura tra lavoratori e imprese, proprio per ottenere la massima convergenza sulla riforma che verrà. Dopo il confronto di pochi giorni fa con isui ......Ministra Calderone vorrebbe portare la stesura finale della riforma in Consiglio dei Ministri e poi al tavolo deiper organizzare il via libera dopo l'estate. Nelle intenzioni del...

Fisco, sindacati bocciano la riforma. Il governo: 'Aperti al dialogo' - Economia Agenzia ANSA

"Se il Governo mette alla prova la capacità di mobilitazione del sindacato, stia pur certo che non ci tireremo indietro. Siamo pronti a valutare con voi quali iniziative di lotta mettere in campo a ...La delega approva in consiglio dei ministri tra le schermaglie di governo e sindacato. "Se la Cgil dice di no - afferma il vicepremier Matteo Salvini - vuol dire che è una riforma fatta bene". Ma il ...