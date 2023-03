**Governo: 'sfida' Meloni-Schlein, affondo dem su lavoro e diritti 'ora tocca a voi dare risposte** (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - La folla dei cronisti oggi in tribuna a Montecitorio era tutta per loro. Per la prima 'sfida' in aula tra Giorgia Meloni e Elly Schlein, la prima premier donna e la prima segreteria donna del maggior partito di opposizione. E il gioco dell'antitesi si squaderna su più piani. Persino quello più banale al colpo d'occhio: i colori. Meloni in giacca scura, Schlein sceglie un colore chiaro. Parte con toni soft la segreteria dem nel presentare l'interrogazione al premier time. Tema: il salario minimo. Solo un affondo più graffiante: "Lei qualche tempo fa ha definito il salario minimo uno specchietto per le allodole: vada a dirlo a chi ha una paga da fame". tocca alla presidente del Consiglio e la risposta alla richiesta della segretaria dem si ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - La folla dei cronisti oggi in tribuna a Montecitorio era tutta per loro. Per la prima '' in aula tra Giorgiae Elly, la prima premier donna e la prima segreteria donna del maggior partito di opposizione. E il gioco dell'antitesi si squaderna su più piani. Persino quello più banale al colpo d'occhio: i colori.in giacca scura,sceglie un colore chiaro. Parte con toni soft la segreteria dem nel presentare l'interrogazione al premier time. Tema: il salario minimo. Solo unpiù graffiante: "Lei qualche tempo fa ha definito il salario minimo uno specchietto per le allodole: vada a dirlo a chi ha una paga da fame".alla presidente del Consiglio e la risposta alla richiesta della segretaria dem si ...

