Governo | Meloni | ' rivendico scelte fatte finora | sempre in difesa Italia'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Il Governo rivendica con orgoglio le scelte fatte finora, sempre in difesa dell'interesse Italiano". Lo scrive in un post su Facebook il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, postando una foto che la ritrae sui banchi dell'esecutivo nell'Aula di Montecitorio durante il question time di quest'oggi.

