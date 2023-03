Governo, cosa ha detto Meloni oggi alla Camera (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) - Dai migranti al fisco passando per il salario minimo e il Mes. Questi i temi toccati dal premier Giorgia Meloni oggi durante il question time alla Camera. Sul naufragio di Cutro , "la nostra coscienza è a posto, spero che chi attacca il Governo ma non spende una parola contro la mafia degli scafisti possa dire lo stesso", ha detto rispondendo al question time di Riccardo Magi, di +Europa. "Per fini politici si finisce per mettere in discussione l'onore e l'operato di chi ogni giorno rischia la propria vita per salvarne altre e si finisce per calunniare l'Italia intera, offrendo strumenti a chi vuole caricare tutto il peso su di noi invece che assumersi le proprie responsabilità", ha poi aggiunto chiedendo "rispetto per i servitori dello Stato". "Ribadisco che il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) - Dai migranti al fisco passando per il salario minimo e il Mes. Questi i temi toccati dal premier Giorgiadurante il question time. Sul naufragio di Cutro , "la nostra coscienza è a posto, spero che chi attacca ilma non spende una parola contro la mafia degli scafisti possa dire lo stesso", harispondendo al question time di Riccardo Magi, di +Europa. "Per fini politici si finisce per mettere in discussione l'onore e l'operato di chi ogni giorno rischia la propria vita per salvarne altre e si finisce per calunniare l'Italia intera, offrendo strumenti a chi vuole caricare tutto il peso su di noi invece che assumersi le proprie responsabilità", ha poi aggiunto chiedendo "rispetto per i servitori dello Stato". "Ribadisco che il ...

