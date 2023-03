Google rilascia Android 13 QPR3 beta 1, inaugurando il nuovo ciclo di sviluppo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Come da previsioni, Google ha avviato il rilascio della beta 1 di Android 13 QPR3 sui dispositivi compatibili e registrati al programma beta. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 15 marzo 2023) Come da previsioni,ha avviato il rilascio della1 di13sui dispositivi compatibili e registrati al programma. L'articolo proviene da Tutto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitscienza : Google rilascia l’aggiornamento dei Pixel che sistema il 5G su Wind3 e Fastweb - infoitscienza : Google rilascia la propria VPN, disponibile per (quasi) tutti i piani - infoitscienza : Google rilascia VPN gratis (quasi per tutti): ecco cos'è e come funziona - Digital_Day : Google l'aveva promesso, è stata di parola - Amorne_1979 : Google rilascia la VPN per tutti! Cos'è, come funziona e perché è davvero utile - -