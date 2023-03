Google Pixel 8: trapelati rendering sul design ed è simile al modello Pro (Di mercoledì 15 marzo 2023) Siamo a conoscenza che la nuova serie Google Pixel 8 dovrebbe essere lanciata entro la fine del 2023. La società californiana potrebbe lanciare i suoi prossimi smartphone top di gamma nella seconda metà dell’anno in corso. Solitamente, Google presenta i suoi device premium di prossima generazione al Google I/O di ogni anno; per il 2023, il colosso di Mountain View potrebbe proseguire la tendenza e presentare la serie Pixel 8. Ad ogni modo, grazie a ‘mysmartprice.com‘, curiosi e appassionati non dovranno aspettare troppo per avere un’idea del Google Pixel 8: infatti, insieme al noto tipster OnLeaks, sono giunti interessanti rendering relativi al design del prossimo smartphone Google. Vediamo insieme di cosa si ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 15 marzo 2023) Siamo a conoscenza che la nuova serie8 dovrebbe essere lanciata entro la fine del 2023. La società californiana potrebbe lanciare i suoi prossimi smartphone top di gamma nella seconda metà dell’anno in corso. Solitamente,presenta i suoi device premium di prossima generazione alI/O di ogni anno; per il 2023, il colosso di Mountain View potrebbe proseguire la tendenza e presentare la serie8. Ad ogni modo, grazie a ‘mysmartprice.com‘, curiosi e appassionati non dovranno aspettare troppo per avere un’idea del8: infatti, insieme al noto tipster OnLeaks, sono giunti interessantirelativi aldel prossimo smartphone. Vediamo insieme di cosa si ...

